UN FISCAL BRINDÓ DETALLES DE CÓMO EVITAR ESTAFAS «DEBIN» Y SECUESTROS VIRTUALES

El Fiscal de Juicio de Violencia de Género de la UFI N°13 de La Plata Dr. Lucas Domski fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte donde habló sobre estafas telefónicas brindando claros conceptos para no ser engañados. Además se refirió a violencia de género y a la importancia de varios actores sociales, como docentes y psicólogos, para descubrir casos o prevenirlos.

ESTAFA “DEBIN”

En una charla distendida Domski fue marcando diversos aspectos a tener en cuenta ante una situación de estafa telefónica.

Ejemplificó sobre las actuales estafas DEBIN – El Débito Inmediato (DEBIN) es un medio de pago online que genera automáticamente un débito en la cuenta de la personas que lo recibe, que puede aceptarlo o rechazarlo. Si lo acepta, el dinero no ingresará a su cuenta sino que será debitado para que lo reciba quien envió el DEBIN – que generalmente llegan por medio de mensajes de whatsapp.

“Llega una promoción por whatsapp con una oferta del día, por ejemplo con un 50% de descuento en un colchón. Uno clickea en el link del mensaje y ve que el colchón que valía $100 mil, está a $40 mil. Clickeamos otra vez y aparece la palabra DEBIN, para hacer transferencia.

Quizas no dicen hagan una seña de $1000. Inmediatamente nos llaman y nos ofrecen un descuento mayor que tenemos que ir a un cajero cercano para hacer la transferencia. Con el deposito realizado, desapareció el colchón y la plata” explicó.

El Fiscal manifestó que cuando uno es estafado debe hacer la denuncia en comisaría y en el banco. Indicó que los bancos se apoyan en la investigación judicial para evaluar la devolución del dinero, algo que no siempre sucede.

SECUESTRO VIRTUAL

Domski también se refirió a la posibilidad de recibir un llamado donde alguien simula la voz de un familiar llorando y pidiendo que saquemos dinero al canasto de basura de la casa.

“Habitualmente lo hacen con personas de edad, buscan el número de documento de gente mayor. Lamentablemente la gente sigue cayendo, entra en la desesperación y el susto. No hay que contestar la llamada y escuchar la voz para saber si realmente es un hijo o una hija” detalló y agregó “en muchos casos son personas privadas de la libertad que poseen teléfono celular, que tienen un amigo en la calle que se ocupa del resto”.

EL DATO: Domski hizo fuerte hincapié en que “ningún banco pide datos personales por mail”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

El entrevistado remarcó que el trabajo de docentes, psicólogos y asistentes sociales es muy importante para prevenir hechos de violencia de género.

“Las maestras han prevenido femicidios, han puesto en conocimiento a la autoridad. Nosotros no podemos obligar a la gente a denunciar, pero si concientizarla, capacitar al ciudadano para que cuente, podemos suavemente en algún posible delito, obviamente que tengo que actuar de oficio si hay algo grave, tengo que prevenir para que no pase algo mayor” indicó

Domski reconoció que aún quedan por hacer en esta materia pero subrayó que igualmente hubo muchos avances.

“Hay que ir desde adentro de la educación, desde el jardín de infantes hay que educar que no se grita, siempre con respeto” detalló.

El fiscal expuso que “la víctima no elige ser víctima, no puedo no escuchar a una víctima cuando fue abusada o quisieron matarla, me enojo cuando dicen un comisario, un fiscal o un juez no me atendió”.

“La justicia debe acercarse mas al ciudadano, tenemos que hablar más con la gente, hay países donde los fiscales van en la lista de concejales donde la gente elige” culminó.

BIO: Domski es Abogado, tiene un Posgrado con Especialización en Derecho Penal, es Docente Universitario y Fiscal de Juicio de Violencia de Género de la UFI N°13 de La Plata.