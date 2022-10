UN JOVEN RIVADAVIENSE DARÁ UNA CHARLA TED

Compartir esta Noticia

Se trata del estudiante de psicología Fernando Gómez, ex alumno de la Escuela Secundaria N°5, quien el 1 de noviembre será uno de los expositores en el Movistar Arena de Capital Federal.

Ya en 2018 Gómez fue preseleccionado pero finalmente su presentación no se concretó.

QUÉ SON LAS CHARLAS TEDX?

Son eventos que tiene el objetivo de difundir las ideas más interesantes, TED (significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño) ha creado un programa denominado TEDx. Se trata de un programa de conferencias locales, planteadas y organizadas de forma independiente y voluntaria, que permiten disfrutar en diferentes países del mundo de una experiencia similar a las conferencias TED.

TED se celebró por primera vez en Monterrey, California, en 1984. En 2001, la fundación de Chris Anderson “Sapling Foundation” adquirió TED a su fundador, Richard Saul Wurman. En los últimos años, TED se ha ampliado para incluir una conferencia internacional en UK, el TEDGlobal; una conferencia paralela a su evento TED de Long Beach, el TEDActive en Palm Springs; iniciativas de contenido, incluidos los TED Talks y TED.com; y el premio TED.

LA DOCENTE MIRIAM MAIDANA IBALO FUE LA ENCARGADA DE DAR A CONOCER LA NOTICIA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE FERNANDO GOMEZ EN TEDX

En 2017 llegó a mi vida un alumno «encapuchado», callado, silencioso, oculto en el fondo del salón.

A veces el destino juega a nuestro favor, y un pequeño proyecto de Feria de Ciencias se convirtió en nuestro nexo perdurable.

Desde el fondo, te comenzaste a hacer oír, a dejarte VER, a SER.

Mucho podría decir del ser maravilloso que eras y que ocultabas; de la persona sensible y auténtica que te convertiste. Estoy tan orgullosa de verte transformado en lo que hoy sos.

El 2018 te encontró ante la posibilidad de ser preseleccionado para dar una Charla Tedx sobre el proyecto «Letras Suicidas» que abordaron con tus compañeros de la Secundaria N°5, y con el cual te comprometiste tanto tanto que sé que hoy no sos el mismo. Pero no era el momento, y quedó en una maravillosa experiencia que no perduró.

El 2019 fue año de disfrutar tu sexto año, relajarte pero siguiendo comprometido con la sociedad, dando charlas, desde tu lugar, desde tu experiencia, desde tu sentir.

El 2020 te encontró con un nuevo destino, LA UNIVERSIDAD, y la psicología se convirtió en tu camino. Pandemia de por medio, con la constancia que te caracteriza y la entrega en lo que te apasiona, seguiste adelante.

El 2022 llegó para recordarnos que tus sueños, tus anhelos y tus palabras no fueron olvidadas, y nuevamente pensaron

EN VOS para ser preseleccionado para las charlas Tedx.

Hoy al fin, puedo gritar a los cuatro vientos, con orgullo y lágrimas en los ojos (como cuando me llamaste para contarme, hace unos meses) que FERNANDO GOMEZ, «MI ALUMNO ENCAPUCHADO», EL 1 DE NOVIEMBRE SERÁ UNO DE LOS EXPOSITORES EN EL TEDX RIO DE LA PLATA, EN EL MOVISTAR ARENA.

Soy muy feliz por vos, estoy muy orgullosa de quien sos y quien serás, porque sé que hay mucho más de @el.pibe.de.gorra.roja