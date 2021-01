Compartir esta Noticia







Dámaris Casarete es una docente de nivel inicial de nuestra ciudad que en las últimas horas realizó un posteo en redes sociales sobre la vuelta a clases presenciales en medio de la Pandemia por Covid-19.

Casarete se mostró a favor de la vuelta a clases, pero marcó que aún no están dadas las condiciones para que al menos, en nivel inicial, se puede vivir el reencuentro con cierta normalidad.

“Pienso en lo que sería volver al jardín hoy en día. La esencia del jardín es el vínculo con el otro, compartir, es el abrazo, compartir elementos de juego, pero los protocolos indican otra cosa. La bajada es que no se toquen, no se abrace, cómo le decís que no juegue con el amigo, que no se abracen. Me veo en esa situación teniendo que impedir momentos genuinos y espontáneos de ellos” indicó la mujer.

“Un nene cuando llora qué quiere, le tengo que decir no, no te puedo abrazar. Estaría bien que por un momento se pongan dentro de una sala de jardín diciéndole a un nene que no se puede hacerlo upa, abrazarlo, no dejarlo jugar con el otro. Respeto todas las posturas, entiendo que es mucho lo perdido” detalló.