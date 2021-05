UN PAR DE BOTINES Y UNA SONRISA DE NIÑO, LOS DETONANTES DE UNA CAMPAÑA QUE TENÉS QUE VIRALIZAR EN REDES SOCIALES

Compartir esta Noticia







Mediante un posteo en redes sociales Laura Rodríguez, vecina de Fortín Olavarría fanática de Jorge Newbery, contó una hermosa historia que derivó en una campaña en la que no podés dejar de colaborar.

ESTO PUBLICÓ LAURA

Hoy fuimos a jugar a la pelota a América, contra los rojitos. Cuando nos estábamos preparando un amiguito celeste me pide Botines, con un simple «yo no tengo botines Laurita».

Con la ignorancia a flor de piel le dije la boludez más grande de mí vida:¿ Cómo que no tenés? Y con una sonrisa me dijo: no tengo Laurita.

Busque en el bolso de botines y había sólo un par 38 ( suponemos que eran 38 porque le entraron, un poco grande pero le anduvieron). El estado de los botines no era el más adecuado, estaban partidos en la suela, despegados en un pie y sin plantillas.

Mí amiguito sonrió y se los calzo, así como pudo, los ajustó con los cordones, como para asegurarse que no se partieran al medio. Con picardía le dije: te quedan bien amigo? Y me dijo que sí con una sonrisa.

Lo miré y le dije: si con estos botines metes magia y haces un gol, te consigo botines nuevos… Y mí amigo METIÓ EL GOL!

Le grite fuerte ¡ Tenés botines nuevos amigo! Y se dio vuelta y me regaló una sonrisa inmensa. Tengo los botines pero hay un montón de amigos que no tienen, me ayudas a conseguir algunos?

SI TENES UN PAR DE BOTINES VIEJOS QUE YA NO USES Y LOS QUERÉS DONAR ESCRIBIME Y YO VOY A BUSCARLOS…Te sumas??

😉🤗#botines para mí amigo Club Jorge Newbery .

Compartan para que podamos conseguir muchos Botines para los amigos.

PARA COLABORAR