UN PERRO ATACÓ A UNA DELIVERY Y LE MORDIÓ UNA PIERNA

AMÉRICA | Sucedió anoche en calle España entre Tejedor y Laprida. Allí la vecina Ani Quiroga, mientras hacía un reparto de helados de Gelizia, fue atacada por un perro. Le pusieron ocho puntos de sutura en una pierna.

“Era el último reparto del día, salimos con mi pareja para realizarlo y luego ya nos íbamos a casa. El perro nos corrió toda la cuadra, de un lado a otro, empecinado en mordernos, a mi pareja le alcanzó a morder la zapatilla pero yo iba con alpargatas, al levantar las piernas me mordió. Me pusieron 8 puntos. En el hospital me dijeron que era la cuarta en la semana. Ya no se puede ni trabajar. Me da miedo andar, ¿Cómo me bajo a entregar un pedido?. Nos da miedo laburar sino toma conciencia la gente vamos a tener que sacar hasta el delivery” expresó Quiroga.