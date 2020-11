“UN PERRO CASI MATA A MI HIJA DE 11 MESES”

Compartir esta Noticia







Anabella Parra es una vecina de América que en abril de este año viajó a Trebolares (La Pampa) junto a su pareja y sus hijos por cuestiones laborales. En ese lugar un perro galgo atacó a su niña de 11 meses y le produjo heridas graves. Por el hecho el propietario del animal debió pagar una multa de $13.110. Hoy día la niña se encuentra bien.

“Pasó el 5 de abril en Trebolares. Somos de América y por trabajo nos fuimos para allá donde nos prestaron una casa. Son cómo casas quintas en ese lugar, donde vivíamos había un puerta con alambre pegado a la vereda y la casa estaba 10 metros para adentro. Ese día cerca de las 9 de la mañana mi hija, que en ese momento gateaba, se puso a jugar en una calesita que teníamos pegada a la puerta de la casa. En un momento hice tres pasos para ingresar a la casa y escucho que un perro gruñe y cómo que tira el tarascón. Salí y el perro se fue. Cuando alcé a la nena, soltó un grito estremecedor, el perro le había mordido la cara” detalló Anabella.

“Tenía arriba de la ceja abierto y sangraba. La envolví con un buzo y fui hasta la casa del vecino dueño del perro que la había mordido, un perro galgo overo. Me atendió la mujer y le pedí que me llevaran hasta Pico, al hospital, ya que ellos tenía una camioneta. La señora me dijo que no podía ser que el perro haya hecho eso” contó Parra.

La mujer decidió correr con su hija hacia la estación del pueblo y en el trayecto frenó un hombre en una camioneta que finalmente la llevó hasta el hospital de Pico.

Desde ese momento fueron horas de incertidumbre, recién a las 18 la niña fue operada. Al cuarto día pudo abrir los ojos. Estuvo internada por 6 días, le pusieron 5 puntos arriba de la cejas y también en sus párpados.

“Desde el mismo hospital hicieron la denuncia por el ataque, se hizo un juicio y el hombre fue condenado y tuvo que pagar una multa. Además también le iniciamos juicio civil. Él reconoció que las cosas sucedieron como las conté, se hizo cargo” manifestó Parra quien se mostró muy agradecida con los profesionales del Hospital de Pico.

Sobre el final de la charla con ROL la mujer dijo “espero que la gente tome conciencia, a los perros por más que sean mansos hay que tenerlos atados. Por suerte la puedo contar, pero un perro casi mata a mi hija de 11 meses. Era un perro galgo, pero la atacó”.

