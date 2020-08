UN RIVADAVIENSE FUE ELEGIDO COMO VOLUNTARIO PARA LAS PRUEBAS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

Compartir esta Noticia







Se trata de Juan Pablo Vidal, un joven de 27 años que el año pasado terminó la carrera de medicina en UNLP. Actualmente vive en Monte Grande y es docente universitario.

Vidal es uno de los cientos de voluntarios elegidos para los estudios que se realizan en el Hospital Militar Central y que están en fase 3.

SU HISTORIA

Fue en 2012 cuando Vidal viajó a La Plata para estudiar medicina, luego de algunas idas y vueltas y de un paso por la Facultad de Ingeniería, en 2019 pudo terminar la carrera y esperaba que en 2020 le entregaran su título, pero la pandemia viene atrasando ese momento tan especial.

“Hace 5 meses que vivo en Monte Grande, desde marzo. Soy nacido y criado en América, a los 18 años me fui a La Plata. Egresé del Instituto América en 2011” cuenta Vidal en una entrevista en el programa radial Punto y Aparte en donde en varias ocasiones mostró orgullo por su madre Nancy y sus hermanos María de los Ángeles, Javier y Juan Marcelo.

“Uno se va a estudiar a una universidad pública, pero si no tiene el factor económico que lo respalde no es posible ni siquiera estudiar en la universidad pública. Los primeros años era hasta triste, mi madre trabajaba mucho, cuando venía me costaba ver que había ciertas limitantes económicas en casa, yo decía, loco, todo esto es para que a vos en La Plata no te falte nada. Tengo una madre y una familia de oro” detalló Juan Pablo quien también marcó que su carrera fue posible a las becas a las que pudo acceder.

“Tuve mis caídas, mis errores, creo que la constancia y nutrirme de otras cosas me ayudó, además desarrollo una carrera política desde muy chico, eso me ayudó para poder despejarme de todo lo que implica medicina, es una carrera dura, con mucho contenido teórico, práctico y profesional” explicó quién es docente universitario de una cátedra de ginecología.

EL DATO: Vidal manifestó que iniciará una residencia relacionada a lo quirúrgico.

SER VOLUNTARIO PARA PROBAR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

El joven rivadaviense fue incluido en el proyecto que se desarrolla en el Hospital Militar donde se realizan estudios, están en fase 3, sobre una vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech.

“Repartieron dosis en EEUU, Alemania, Brasil y Argentina que están probando la vacuna. Mirando posibilidades de residencias médicas llegué a las del Hospital Militar Central, en su sitio web había una convocatoria para ser voluntario. Es un estudio controlado, ya se probó en fase 1 y 2 y se demostró que esta vacuna es eficaz y tiene efectos adversos leves” explicó quien en los próximos días se expondrá a la aplicación de la vacuna.

