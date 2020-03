UN RIVADAVIENSE HABLÓ DESDE ESPAÑA, UNO DE LOS PAÍSES MÁS COMPROMETIDOS POR CORONAVIRUS EN EUROPA

Compartir esta Noticia







Este jueves fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte el rivadaviense Carlos Ponce que junto a su esposa Sandra viajaron a España a visitar a su hijo Federico y su pareja Marisol justo cuando se desató la pandemia de Coronavirus en el mundo.

Ponce y su familia están en Alicante, una ciudad de unos 550 mil habitantes ubicada en la costa del Mediterráneo, a unos 450 km. de Madrid y a unos 600 de Barcelona.

«Acá está todo bastante tranquilo, no hay muchos casos. El lugar más complicado es Madrid. Acá la gente se cuida, nosotros no andamos en transporte público que es lo que más piden. Tenemos un auto rentado, prácticamente no usamos transporte público. Tomamos todos los recaudos, lavarse bien las manos, estamos tranquilos» dijo Ponce.

EL DATO: Federico hace un año que viajó hacia Alicante junto a su pareja para trabajar.

Carlos Ponce junto a su mujer regresan hacia Buenos Aires y luego a América el miércoles próximo.

«El martes que viene viajamos en tren hacia Barcelona, desde ese momento ya nos pondremos barbijo. Estaremos en el aeropuerto y viajaremos con barbijo hacia Argentina» comentó el vecino que al llegar a nuestra ciudad deberá estar aislado por 14 días.

