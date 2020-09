UN VECINA SE QUEJÓ POR LA FALTA DE RAMPAS EN DIVERSOS LUGARES DE LA CIUDAD

Compartir esta Noticia







Este martes por la tarde la vecina Carina Devaglia realizó un posteo en redes sociales donde reclama rampas de acceso en diferentes lugares de la ciudad.

«POR FAVORRRR, pido a locales, comercios, oficinas, consultorios, PAMI, etc., HAGAN RAMPAS, no puede ser que tenga que comprarme un corpiño o una bombacha en el medio de la vereda, o ir a hacer un tramite y tener que quedarme en la vereda o la calle por falta de acceso, porque no hay rampa en las esquinas o los locales tienen escalones. ACCESO YA» escribió la mujer en Facebook.