«UNA ALTERNATIVA ES QUE LAS CLASES COMIENCEN LUEGO DE LAS VACACIONES DE INVIERNO»

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, sostuvo que las clases en las escuelas se podrían retomar después de las vacaciones de invierno, aunque aclaró que no hay una decisión tomada al respecto.

“No hay certeza pero una alternativa es que las clases vuelvan luego de la fecha de las vacaciones de invierno. Hay que transitar el invierno”, explicó el funcionario nacional en el marco de una entrevista que dio a la radio Futurock.

En el marco de las medidas de prevención por la pandemia de coronavirus, las clases se encuentran suspendidas hace un mes en todo el territorio nacional. Según el calendario escolar, el inicio del receso de invierno estaba pautado para el 20 de julio por lo que el regreso a las aulas podría ser el 3 de agosto.

Trotta no descartó que los chicos que están cursando el último año de primaria y segundaria tengan que cursar un trimestre más en 2021 para recuperar el tiempo perdido.

“Puede haber algunos retrasos, pero no es que no se van a recibir. Para los saberes que no podamos terminar este año, tenemos el año que viene. Pero los que están terminando un ciclo este año quizás tengan que tener un trimestre más el año que viene”, explicó. (DIB) MT