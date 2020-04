LA VERSIÓN SOBRE UN POSIBLE CASO DE CORONAVIRUS EN LA CIUDAD HIZO QUE EL MUNICIPIO EMITA UN COMUNICADO

Compartir esta Noticia







PRENSA MUNICIPAL | Ante versiones difundidas en el día de la fecha sobre un potencial caso de Coronavirus, producto de una malinterpretación de las medidas anunciadas por el Intendente Municipal Javier Reynoso, a partir de la siguiente nota nos gustaría compartir sus palabras exactas, en pos de tranquilizar a nuestra comunidad y no alimentar rumores con información errónea.

Textualmente, en los anuncios realizados hoy viernes 10 de abril en horas del mediodía, el Jefe Comunal de Rivadavia expresó:

“Tiene que ver con un pedido especial. Con un pedido que tiene que ver con que comenzamos a transitar tal vez los momentos más críticos, más importantes, donde cada acción que tomemos hoy, y que entendemos que podemos estar agotados, podemos estar impacientes, podemos estar sufriendo distintas complejidades vinculadas a la economía, a lo social. Pero en lo que respecta a la pandemia, requiere mayores esfuerzos. Requiere mayor conciencia.

Y sobre todo, [requiere] todas las acciones que empecemos a tomar hoy (si no las estamos tomando), todas aquellas que veníamos haciendo que tienen que cobrar mayor importancia. Todo va a ser determinante para los resultados que obtengamos en nuestro Distrito. Resultados que, como les he mencionado siempre, tienen que ver con nosotros. Con nosotros como portadores; con nosotros como pacientes; con nosotros como familiares de pacientes; y con nosotros como víctima de una pandemia que pone en jaque a todo el mundo, y que obviamente no nos encuentra aislados de ello.

Ese es mi pedido. Esa la información que hoy tenemos, información que vamos estar brindando de inmediato. Creemos que la mejor herramienta para cuando aparezca el primer caso, o tengamos un caso sospechoso con síntomas y datos epidemiológicos, esa información va a ser brindada inmediatamente, porque todo lo que estamos hablando hoy debe cobrar muchísima mayor fuerza, conciencia y alerta en toda la comunidad. Aprovechemos estos momentos que estamos viviendo para mejorar, para estar más juntos que nunca. Pero sobre todo para que esta pandemia nos encuentre como uno solo. ”

Tal como se evidencia, en ningún momento de su discurso el Intendente Municipal dio a entender la existencia actual de un caso sospechoso de COVID-19 en nuestro Distrito.

Solicitamos a los medios de comunicación locales compartir la aclaratoria pertinente, así como tener la mayor responsabilidad posible sobre la veracidad de la información que difunden a nuestra comunidad. El derecho del pueblo a una información verídica es el primer principio que enaltece el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO. Un precepto que, ante la emergencia sanitaria que transitamos, adquiere mayor importancia que nunca.