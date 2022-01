UNA MAREA CELESTE ARRASÓ CUENCA Y SE LLEVÓ EL CAMPEONATO HACIA FORTÍN

Compartir esta Noticia

FÚTBOL DEL OESTE | Con goles de Matías Urchipía, Nicolás Ponzio y Héctor Beltrán los dirigidos por Matías Saavedra se impusieron como visitantes por 3 a 1 ante los “rojos” de Cuenca y obtuvieron el Torneo Clausura 2021 de la Liga del Oeste de Fútbol y ahora jugarán contra FCTA la final del año.

Ante un marco imponente, con una gran cantidad de hinchas del “celeste” que viajaron desde Fortín hacia Tres Algarrobos, Newbery se repuso luego de ir perdiendo 1 a 0, Maldonado había anotado para SDTA.

Una fiesta “celeste” se apoderó del estadio de los “rojos” y continúo en Fortín Olavarría.

TORNEO CLAUSURA – FECHA 9 – RESULTADOS DE PRIMERA Y SUB 21

Independiente (América) 2 – 5 Fútbol Club Tres Algarrobos

Sub 21: Independiente (América) 4 – 6 Fútbol Club Tres Algarrobos.

Social (Tres Algarrobos) 1 – 3 Jorge Newbery (Fortín Olavarría)

Sub 21: Social (Tres Algarrobos) 1 – 0 Jorge Newbery (Fortín Olavarría).

Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) 0 – 2 Los Once (Colonia Seré)

Sub 21: Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) 4 – 0 Los Once (Colonia Seré).

Barrio Norte 1 – 0 Atlético Rivadavia

Sub 21: Barrio Norte 5 – 0 Atlético Rivadavia.

Libre: Gorra de Cuero (Carlos Tejedor).