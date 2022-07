UNA MUJER CONTRATADA POR EL MUNICIPIO DENUNCIÓ MALAS CONDICIONES LABORALES EN RUCALIM

Compartir esta Noticia

Ángeles, que cursa un embarazo de 3 meses, trabaja en Rucalim desde hace cerca de dos años cuando fue contratada por el municipio de Rivadavia. Este miércoles en el programa radial Punto y Aparte brindó detalles de las condiciones en las que trabaja.

“Tengo un contrato que se renueva cada tres meses y trabajo lo mismo que cualquier empleado municipal con la diferencia que no nos corresponde aguinaldo ni vacaciones. El baño de Rucalim es indignante, pedís lavandina y desodorante para tener en condiciones el baño y no te dan. Me gusta el trabajo pero no estamos en las condiciones que debería ser. Hace más de 1 año que no nos dan ropa. Uso unos borcegos que encontré en Rucalim” indicó la mujer.

Ángeles contó que hace dos meses separando basura se clavó una aguja de extracción en la mano y jamás se comunicaron desde la ART.

“Gracias a Dios el Dr. Migorena se preocupó mucho, se preocupó más él que el encargado de Rucalin. Tenemos mucho riesgo en el trabajo. Por ser contratados no tenemos derecho ni a una campera de invierno” contó la mujer quien agregó que cobra cerca de $42.000.

Al final enfatizó “estás atrapado en la municipalidad, no podés decir nada porque te echan”.