Luego de lo sucedido el pasado sábado en América donde un hombre – Cachi Casadei, de General Pico – de 75 años falleció a raíz de un infarto cuando se prestaba a participar de una fiesta de 15 que se realizó en la Sociedad Rural y que uno de sus sobrinos, Gustavo Batipalla, denunciara públicamente que la ambulancia que acudió para atenderlo no contaba con el equipamiento adecuado, uno de los hijos del hombre fallecido escribió el siguiente texto, cargado de entereza, sin rencor e intentando «sumar».

Por Juan José Casadei

Que la situación vivida en América, partido Rivadavia, no lo sigan viviendo los integrantes de esa hermosa localidad. El día sábado 07/ 01 /22, mi querido viejo, el Cachi! Sufrió la descompensación, producto de un infarto de corazón.

Cuando llegó la ambulancia, se vivió un momento que no deseo le suceda a nadie. Cuando llegaron al lugar, en ningún momento supieron abordar la situación, no cumplieron ninguno de los procedimientos que requiere ese tipo de emergencia. Posteriormente, fallaron en el traslado, y fallaron en la sala de emergencias, no comprendo aún el rol del médico de guardia. Más allá de eso, no estoy detallando lo vivido dentro de la guardia. Más allá que mi viejo no pudo superar el infarto, lo que deseo profundamente, es que la localidad tenga un servicio de emergencias que esté a la altura, y le de la posibilidad, a quien esté sufriendo una emergencia, de salvarse.

Gracias Darío Utrera, por ponerte al frente de la situación, lo llevaste lo mejor que pudiste, guiaste a todos. Gracias Gustavo Oscar Batipalla por exponer la situación y que se haga visible.

Que este episodio sirva para que los directores de Hospital, los responsables de cada área y los integrantes de cada sector se capaciten y cumplan con la función que deben cumplir, para evitar que sucedan estos errores, y los afectados tengan la chance de tener una oportunidad más.

Vecinos de la localidad, exijan y no dejen de exigir hasta tener un servicio de emergencias preparado, tanto para ir al lugar y abordarlo como corresponde, cómo también, para recibirlos en la sala de emergencias, eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Debo rescatar a Ayelén, por su calidez humana y rescato las disculpas de uno de los integrantes del servicio.

El sentido del mensaje, es para sumar.