UNA VECINA DE AMÉRICA DENUNCIÓ QUE FUE ESTAFADA CUANDO INTENTÓ COMPRAR UN AUTO MEDIANTE UN PLAN

Virginia Diez publicó en sus redes sociales cómo fue estafada cuando tramitó un plan para adquirir un automóvil Volkswagen.

La mujer hizo públicas diversas capturas de la comunicación que tuvo con una persona llamada, o que se hace llamar, Marcelo Corea desde un teléfono número 91170971145.

“Esta persona que se llama o se hace llamar Marcelo Corea ofrece plan nacional Volkswagen, te pasa la dirección y lugar de la financiera, buscás en Google Maps y es real. Da todos los detalles y plan de pago, una entrega de $163.000 para licitar con entrega asegurada en la 3era. Cuota, me estafó, vendí mi auto, pagué la licitación, las cuotas y el valor del Gol Power 20112 que tenía, $800.000!!!” escribió Diez.

La mujer continuó con el relato detallando “cuando llegó el momento de la entrega empezaron las trabas. Le dije que no podía viajar a Buenos Aires, que si podía hacerlo a algún lugar donde me quede más cerca de mí, me dijo que si, pagué $40.000 el carretón para que lo acercaran, cosa que fue mentira. Hice denuncia penal aunque nada de lo que perdí voy a recuperar. Pero si alguien está pagando un plan, verifiquen, en la comisaría me dijeron que seguro no soy la única, perdí todo”.