UNA VECINA DENUNCIÓ ACOSO CALLEJERO Y ALERTÓ SOBRE LAS CONTINUAS SITUACIONES QUE VIVEN LAS MUJERES

Compartir esta Noticia

Nazarena Pérez, una joven vecina de 24 años, habló en el programa radial Punto y Aparte de la situación que vivió el pasado viernes por la noche cuando salió con amigas. Previamente había realizado una publicación en redes sociales.

El texto publicado por Nazarena Pérez

Ya no sé qué pensar de esta sociedad, ayer por la noche una indignación total. Salir a despejarte un rato al Parque Municipal donde más de una familia va, y tener que soportar semejante barbaridad.

Un grupo de entre 5 y 10 pendejos no tan pendejos diciendo barbaridades, uno de ellos recontra en pedo se acercó al banco se sentó al lado nuestro, donde había mujeres (sin provocar y sin ninguna vestimenta fuera de lugar) solamente tomando unos mates fue a desubicarse. Pero no es eso sólo lo que indigna la incomodidad que hicieron pasar, sino que llamar al 911 para dar aviso de la solución que pasaba y la respuesta menos esperada fue que NO PASA NADA, NO LE DEN BOLILLA que tipo de respuesta es esa señores y no sólo eso sino que después de la segunda llamada recién ahí mandaron un móvil solamente para que pasaran y miraran, no esperaba que los llevaran pero tampoco que hicieran semejante payasada. A pero si después aparecen manoseadas o violadas se llenan la boca diciendo que la culpa es de las mujeres que provocaban.

No pasada nada dijeron pero bien que para hacer la pantomima de allanar para sacar unas motitos no alcanzaban los móviles para cargarlas. Ridículos la verdad ya esto se convirtió en cualquier cosa! Que griten de un banco a otro » te chupo todo el cul*, te coj* toda, las cosas que te haría si solita te encontrara, estas hermosa y muchísimas cosas más que gritan los acosadores hoy en día «ya todo el mundo debe saber de quien hablo, porque además de negro acosador es un negro chorro, falopero, más que el apellido con sólo nombrarlo a todo el mundo le da miedo por lo negro que son … Pero la verdad, que ya no poder ir a un Parque a tomar mates a las 12 de la noche, porque estos negros andan creyéndose los reyes de la cuadra gritando en cualquier lados, es una locura …

Después cuando violan a tantas mujeres, la sociedad lo primero que dice es «a pero si era una puta» «si viste como se viste» «ella lo provocó».