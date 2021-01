“UNA VEZ LE DIJE A MI PAPÁ QUE NO ME DEJE TIRAR LA TOALLA, QUE ME RECORDARA CUÁL ERA MI OBJETIVO FINAL, PARA QUE MI SUEÑE NO SE FRUSTRE”

Compartir esta Noticia







Pasaron más de 5 años para que Natalia Cabistañ pudiera lograr, con muchos esfuerzo y dedicación, su sueño, ser piloto de helicópteros. En el trayecto hubo muchas frustraciones y momento de quiebre, donde quiso largar todo, pero el apoyo familiar fue fundamental para lograr su gran objetivo y convertirse en la primera mujer piloto del Ejército Argentino.

Luego de sus vacaciones en Trenque Lauquen, donde se mudó con su familia cuando tenía 6 años, Cabistañ dialogó con el programa radial Punto y Aparte donde contó sobre su formación.

A los 18 años ingresó al Colegio Militar de la Nación, en El Palomar, donde luego de 4 años y medio de estudios se convirtió en subteniente del arma de ingenieros.

“Mis padres son policías retirados, brindaron funciones en América y Trenque Lauquen. Cuando tenía 2 o 3 años me subían al helicóptero policial en vuelos de cabotaje, ahí ya quedé enloquecida con querer volar” dice quien vivió durante 6 años en una vivienda de la calle Alem de América para luego mudarse a Trenque Lauquen.

“Desde chica miraba las películas y videos de mujeres que volaban cualquier aeronave, me fascinaba. Veía a chicas de verde combatiendo arriba de una máquina y me quería ver ahí, es un sueño que tenía muy arraigado” contó.

“Al recibirme de subteniente pedí el curso de piloto de helicóptero, durante 2020 lo realicé. En septiembre realicé mi primer vuelo sola sobre Campo de Mayo, no podía creer que estaba volando sola, se me pasaron muchas cosas por la cabeza, grité. Es una sensación inexplicable estar al mando de una aeronave, utilizando ambas manos y ambos pies” indicó.

“Fue muy bien recibida en el ámbito militar, si bien somos una minoría, tuve las mismas exigencias y las mismas oportunidades” dice quien durante este año seguirá adiestrándose y a la espera de su primera misión.

Durante los años de formación la joven piloto tuvo vaivenes emocionales que la pusieron al borde abandonar todo.

“Es una emoción grande haberlo logrado con sacrificio y esfuerzo. El ambiente militar es muy sacrificado, en una ciudad tan grande, me sentía un poco sola, una vez le dije a mi papá que no me deje tirar la toalla, que me recordara cuál era mi objetivo final, para que mi sueñe no se frustre” contó emocionada.