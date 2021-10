Compartir esta Noticia







QUEREMOS MÁS ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Así lo indicó la candidata a concejal el Frente de Todos Maia Medici este jueves en el relanzamiento de las propuestas del espacio político con la mirada puesta en las Elecciones Generales del próximo domingo 14 de noviembre.

“El rol de concejal no es sólo ser la voz de los rivadavienses, necesitamos un equilibrio de fuerzas en el concejo, para no sólo tener voz sino también tener voto para impulsar los reclamos y las necesidades de los vecinos. Queremos mejorar la ética y transparencia, rechazamos el uso electoralista de la gestión actual para perpetuarse en el poder. En años electorales se gasta más de lo presupuestado, parece que las necesidades de los vecinos sólo surgen en años electorales” dijo Medici.

La candidata a concejal también criticó que familiares directos del intendente, funcionarios y concejales son los principales proveedores de alimentos y materiales en el distrito.

“Es legal, pero no es ético y no es justo, no siempre lo justo va de la mano con lo legal. Vamos a impulsar una ordenanza para prohibir que los funcionarios tengan a sus familiares como proveedores del municipio, para democratizar el recurso de todos” enfatizó.

Además marcó que trabajan en un proyecto para que el vale de alimentos, pase a ser una tarjeta con un monto determinado según los datos inflacionarios y así las compras no se centren en pocos comercios sino que se expandan a todos.

“Que el beneficiario pueda comprar donde quiera para reactivar la economía de todos, para evitar la asignación poco ética de los recursos de todos. Pedimos transparencia, el valor de lo ético, esto no es una denuncia, es mostrar lo que sucede hoy en día. Pero para logar eso tenemos que tener paridad de voces y votos en el concejo” indicó.

Sobre el final de su exposición, Medici dijo “ingresando al portal del municipio se pueden ver los ingresos millonarios de pocos proveedores que son familiares de los funcionarios que hoy están en poder”.