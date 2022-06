VECINO DENUNCIÓ FALLA EN LA SALA SANITARIA DE GONZÁLEZ MORENO

Compartir esta Noticia

Roberto Anfuso, vecino de la localidad de González Moreno, denunció en el programa radial Punto y Aparte lo que le tocó vivir con su padre de 75 años al no tener respuestas desde la Unidad Sanitaria de González Moreno.

“Mi papá el sábado (28 de mayo) se puso la cuarta dosis de la vacuna para Covid en América y el lunes (30 de mayo) tuvo una operación de la vista en Pico. Ese mismo lunes a la noche empezó con 40 grados de fiebre, llamamos a la sala y no vinieron. No se le podía bajar la fiebre, 37, 38 y picos de 40 grados. Todos los días llamando a la sala para hablar con el doctor, no lo podíamos mover por la operación y por el frío que hacía. No hubo caso, nunca fue el doctor, ni la ambulancia con la enfermera. Sí vino una enfermera por cuenta propia, de gauchada como se dice en el pueblo, le puso una inyección para bajarle la fiebre, en ese momento tenía 39 grados” empezó diciendo el vecino.

“Soy camionero y ando viajando, ayer (jueves 2 de junio) lo fui a ver y lo vi en muy mal estado, hablé con el delegado municipal, me respondieron al toque, a los 5 minutos tenía la ambulancia con la enfermera en mi casa, lo llevaron a la sala y ahí lo derivaron a Pico de urgencia en grave estado con Covid” agregó Anfuso.

“Una vez en Pico nos dijeron que tiene neumonía por Covid y que sólo le funciona un pulmón, el Covid ya hizo lo suyo, no hay vuelta atrás, está medicado sobre la neumonía y ahora hay que esperar el milagro de Dios, como me dijo la enfermera” explicó.

Anfuso amplió diciendo “no es el primer caso que ha pasado con este doctor, podes tener cualquier problema como gobernante, pero con la salud no se jode, estuvo cuatro días y zafó porque zafó, pero eso no puede pasar en ningún pueblo. Me dijeron que el doctor estaba saturado, no tengo problemas con el municipio, yo lo voté a Reynoso, soy partidario de los chicos jóvenes (en mención a Guido y Emmanuel Inza, concejal y delegado respectivamente) que me atendieron de manera excelente. El doctor estaría saturado porque tiene muchos partidos de fútbol, o sale a caminar, no sé de qué está saturado”.

El vecino reconoció que “esto me va a traer muchos problemas, la próxima vez que tenga gripe me voy a tener que ir a América, las cosas van mal cuando uno dice las cosas como son. No se puede tener una falla en la salud de un pueblo”.