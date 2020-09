VÉLEZ DIJO QUE LA COPARTICIPACIÓN ESTÁ VINIENDO Y NO ES EXCUSA PARA POSTERGAR UN AUMENTO A LOS MUNICIPALES

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte Mariana Vélez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia, se refirió a la necesidad de que el Ejecutivo municipal convoque a Comisión Tripartita y se estipule una recomposición salarial para los municipales.

LA PANDEMIA DILATÓ LOS TIEMPOS

“Quisimos ser respetuosos y estar a la altura de las circunstancias con lo que empezamos a vivir en marzo con la pandemia. En diciembre tuvimos la última reunión de Tripartita y ahí acordamos reunirnos en marzo nuevamente. Debido a lo que se vivía no exigimos reunión ni en marzo ni en abril. Pasado un tiempo prudencial, en el mes de junio comenzamos a enviarles notas al intendente sobre la necesidad de reunirnos. Fueron muchas notas que mandamos” dijo Vélez.

La entrevistada remarcó que en las últimas horas tomó relieve el malestar de los empleados municipales sobre la necesidad de una recomposición salarial.

“Siempre hemos tenido una buena relación con Reynoso pero últimamente no me respondía los whatsapp. El viernes pasado me contestó y me explicó que estaba esperando información sobre coparticipación provincial. La coparticipación está viniendo, la información que tengo es que está viniendo normalmente y aún ha venido más ante esta situación de COVID-19. Se ha enviado ayuda a los municipios” dijo Vélez y agregó “el 10% que se habla y que se cobró enero fue para completar la inflación del 2019. En el 2020 nosotros no hemos tenido ninguna recomposición salarial. Lo de enero fue para completar la cláusula gatillo de 2019. Hasta este 31 de agosto no hubo aumento para los municipales”.

AUMENTOS AL SUELDO BÁSICO

La Secretaria General del STMR manifestó que siempre trabajan para que los aumentos vayan al sueldo básico para que repercuta en las jubilaciones y pensiones.

“Muchos empleados venían cobrando horas extras y tenían asumido como que era el sueldo. En enero fue un corte total de horas extras, después de las elecciones el municipio quedó con menos recursos, se cortaron las horas extras y era el lamento. Las horas extras es decisión del Intendente si las pone y si las saca. No corren paras las jubilaciones” explicó.

“Los municipales con 30 horas semanales están bajo la línea de indigencia, cobran promedio $20.000. Los de 48 horas semanales, que es personal de salud, de vialidad pasan largamente los $30.000, más título, presentismo. Nosotros siempre peleamos los aumentos al básico. En otras ciudades de la región, como Pehuajó que dio 25% de aumento, otros dieron bonos, en Rivadavia nada. No hay excusas para decir que la Provincia no manda la coparticipación, tiene que haber voluntad política, los empleados trabajan y se lo merecen. La coparticipación ha venido, también está la posibilidad de readecuar partidas. El sueldo de los empleados municipales de Rivadavia es muy bajo”.

EL DATO: “Que pensar diferente no nos haga enemigos, tenemos que tener consenso, los empleados están en el medio, cumplen con su trabajo y lo cuidan” manifestó.