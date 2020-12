VERA SOBRE LOS ACTOS DE EGRESO: “NADIE SE COMUNICÓ PARA PREGUNTARME SI SE HACÍAN O CÓMO SE HACÍAN”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la Inspectora de Nivel Inicial Nora Vera habló sobre cómo trabajaron en la preparación de los actos de egreso y remarcó que nadie se comunicó con ella para recibir información al respecto, esto último haciendo referencia al proyecto presentado por el oficialismo local en el Concejo Deliberante para que las autoridades de Educación locales y provinciales modifiquen las medidas y protocolos para los Actos de Egreso subrayando que dichas resoluciones carecían de empatía y sentido común.

“Empezamos trabajando en febrero como una año común, como toda la gente no nos imaginábamos que el año continuaría de esta manera. Uno piensa que la señorita de jardín sin jardín, no es señorita. Nos faltaban los materiales, el contacto físico con los niños a diario, eso nos afectó, pero aprendimos que podíamos hacer jardín de otra forma. Pensamos 1000 estrategias para acercarnos a los chicos. Desde mi rol de inspectora fue un placer estar aún más metida en todo, orgullosa de los equipos de conducción, las directoras, docentes, familias les doy mi reconocimiento y felicitaciones a todos” indicó.

Vera remarcó que desde un principio las autoridades superiores remarcaron que lo primero era el cuidado de los alumnos, familias y docentes.

“Con esa premisa empezamos a pensar en la entrega de diplomas, ya que nos pidieron que se festejara el egreso. Ahí surgieron ideas maravillosas, como hacer una bicicleteada donde los docentes pasaran por las casas de cada alumno, hasta un escenario móvil para ir casa por casa. O recibir a los niños cada 10 minutos con sus familias. Directoras y docentes pusieron toda la predisposición. Fue el 24 de noviembre que desde la Subsecretaría de Educación marcaban que debía haber entrega de diploma en todos los niveles y modalidades. Ya el 1 de diciembre en una reunión de la Unidad Educativa de Gestión Estatal (UGDE) se planteó un protocolo con distanciamiento y todas las medidas. Teniendo en cuenta que iban a poder asistir, no sólo dos personas por alumno, sino todos aquellos que integraran su burbuja social” explicó.

“Se aprobó este protocolo y luego aparecen estas denuncias, digo denuncias porque por ahí tenían esas intenciones – en referencia al proyecto presentado por el oficialismo – nadie se comunicó para preguntarme si se hacían o cómo se hacían, se decía que el nivel inicial había tomado una decisión irracional y antipática, había decidido no hacer actos de entrega de diplomas. Fue una publicación que hicieron concejales y consejeros escolares, nadie me llamó a mí, ni me preguntó. Soy una persona abierta, hubiese escuchado y dialogado” explicó.