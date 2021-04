VERGARA: «ESTE AÑO ESTAMOS VIENDO GENTE JOVEN QUE ESTÁ GRAVE»

Compartir esta Noticia







El Secretario de Salud Dr. Aldo Vergara fue parte del «Consultorio Abierto» realizado anoche y dejó varios conceptos respecto a la situación sanitaria que se vive en el Distrito.

«El año pasado atendíamos a pacientes de mayor rango etario, de más de 65 años, con esta patología agravada. Ahora vemos que ese rango etario bajó, atendemos pacientes de menos de 60 años, con Covid, con neumonías graves por Covid y con alto requerimiento de oxígeno y que con el tratamiento no evolucionan» mencionó.

«Los que más se contagian son gente joven que salen y no cumplen con protocolos. Donde se cumple el protocolo como en el ámbito laboral, escolar no hay muchos contagios, en la parte social, donde no se cumplen protocolos se dan muchos contagios. Se necesita más responsabilidad civil o madurar, el virus no perdona y no se negocia, yo me cuido a veces pero el virus contagia siempre. Los casos desde adolescentes a personas de 50 años aumentaron porque estamos fallando en la parte social, no hay un sistema policial, o la GUM, que pueda controlar a todos los habitantes» amplió el profesional.

«Este año estamos viendo gente joven que está grave, derivamos a una paciente de 47 años» culminó el médico.