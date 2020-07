VILLEGAS: EL HOMBRE, QUE FUE EL PRIMER CASO DE COVID-19, YA ESTÁ RECUPERADO PERO NO TIENE DÓNDE IR

Compartir esta Noticia







ACTUALIDAD | La voz del director del Hospital, Raúl Sala, sonó resignada del otro lado de la línea. «Jamás se fue», respondió a la consulta de ACTUALIDAD. Es que pese a sus continuos llamados ni la empresa, ni el contratante, ni la ART, ni sus contactos personales pasaron por el centro de salud municipal a retirarlo, aunque muchos de ellos prometieron hacerlo.

Suena raro. Sí, porque el propio municipio a través de todos sus canales de comunicación, incluido el propio Sala, lo había anunciado el último viernes: «El paciente está en un excelente estado de salud. Entró asintomático, se recuperó y no tiene ninguna indicación para estar internado u hospitalizado. No está recibiendo medicación, solamente alimentación».

Agregó por entonces que «para evitar contagios el paciente continuará aislado, pero en su domicilio. El paciente está totalmente recuperado. El día de hoy (por el viernes) se le va a dar el alta al paciente COVID y va a permanecer en aislamiento domiciliario. Tuvo una recuperación excelente, no requirió terapia, fue interpretado como un caso COVID moderado que evolucionó solamente con medidas de sostén. Está en muy buen estado general, no tiene síntomas respiratorios, no tiene indicios de secuelas de la infección por COVID y va a ser dado de alta porque no se justifica que esté en el Hospital. Tranquilamente puede estar en aislamiento domiciliario».

Sin embargo, cuatro días después, al caer la tarde del martes Méndez seguía en el Hospital, cuando todo Villegas lo imaginaba en la casa de barrio El Cruce que habitaba hasta contagiarse de coronavirus.

Lo cierto es que hoy está sano y permanece en el hospital ya no por una cuestión de salud sino humanitaria: no tiene donde ir y quiénes deberían velar por él se pasan la pelota uno a otro. Que no lo pueden tener en El Cruce porque los vecinos se ponen mal, que a tal casa no porque hay otra gente, que no nos quieren alquilar otra vivienda, que la idea es llevarlo a Liniers pero…

Cuatro días después de recibir el alta, Sofío Méndez sigue en el hospital, que además de curarlo hoy lo contiene. Como debe ser.