VILLEGAS: POR UN CASO POSITIVO DE CORONAVIRUS CAMPANA ANUNCIÓ EL REGRESO A LA FASE ANTERIOR

Este sábado a las 11 horas se desarrolló una conferencia de prensa brindada por el Intendente Eduardo Campana, el director del hospital municipal Raúl Salas y la encargada de Epidemiología municipal Doctora Silvina Riat.

En la exposición Campana dijo que por tener un caso positivo de coronavirus, no significa que Villegas sea una zona «caliente» y no hay circulación viral así que dependerá del criterio de los municipios de la zona respecto al ingreso de ciudadanos villeguenses a sus ciudades. El jefe comunal anunció que la ciudad vuelve a la fase anterior por lo que no se habilitan restaurantes, pub’s, gimnasios y reuniones familiares. El resto de las actividades, caminatas, bicicletas y comercios continúan como hasta el momento.

Además del paciente con COVID-19 positivo hay 8 personas en cuarentena y con seguimiento de personal de salud por haber tenido un contacto estrecho con la persona en cuestión que se encuentra asintomática. La encargada de Epidemiología municipal Doctora Silvina Riat dijo que un contacto estrecho es el que tienen las personas con un positivo sin mantener la distancia recomendada. Esas 8 personas aún tienen 7 días más para completar la cuarentena.

EL DATO: Se informó que se determinará que el Acceso Moreno, sea el único de ingreso a la ciudad.

COMUNICADO DE PRENSA NUEVOS PROTOCOLOS SUSPENDIDOS

El Municipio informa a la comunidad que ante el caso positivo de COVID-19 confirmado este viernes 5 de junio los Protocolos para Nuevas Actividades en el Partido de General Villegas quedan sin efecto.

De esta forma no se podrán realizar REUNIONES FAMILIARES, ni abrir RESTAURANTES, CAFÉ, BARES y PUB´S, y tampoco GIMNASIOS, PILATES, YOGA, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y AFINES.

Desde el Comité de Emergencia estamos trabajando con todos los protocolos respecto al caso y a la brevedad se informará cómo continúa el estado de situación.