VIOLENCIA DE GÉNERO: AUMENTO DE LLAMADOS AL 144 EN CUARENTENA RESPONDEN A MÁS CANALES DE CONTENCIÓN

Entre abril y junio se detectó un crecimiento del 28% de las comunicaciones a la línea 144 y al WhatsApp.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación publicó por primera vez una sistematización de datos sobre llamados a la línea 144 de asistencia en violencia de género. El relevamiento destaca que entre abril y junio, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, las comunicaciones aumentaron un 28%. No obstante, la lectura, según indicaron desde la cartera, no debe ser lineal en el sentido de que la cuarentena mantuvo encerradas a la mujeres con los agresores y por eso hubo más contactos, sino que ese crecimiento se dio debido al trabajo y la campaña de difusión masiva y la incorporación de herramientas que ofreció el Ministerio para la contención y asistencia de la problemática.

Martha Linares, Directora Nacional de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia por Razones de Género, expresó a DIB que “a partir del ASPO hay un aumento de llamados que responde a la campaña de difusión masiva que se inicia desde el Ministerio y sobre todo a la incorporación del WhatsApp, que permite tener un mecanismo de atención directa dentro de la línea 144”.

Linares señaló que es necesario que se sepa que “quien responde en el WhatsApp no es una computadora sino que son abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, que se encargan de la atención directa frente a las situaciones que puedan aparecer”.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que la línea 144 “no es de denuncia”, sino “de contención y asesoramiento” y en el marco de la pandemia “el WhatsApp sirvió sobre todo para las personas que estaban en situación de aislamiento y tenían mayor control de los agresores dentro del hogar”.

En cuanto a la ampliación de la campaña de visibilidad de la línea 144 para que llegue a todos los rincones del país, Linares destacó la incorporación de medios de comunicación nacionales para difusión de spots y estrategias y una intervención que se está llevando a cabo a través de las redes sociales con influencers y figuras del espectáculo. Además, contó que cerraron un convenio con Trenes Argentinos para que las formaciones cuenten con un vagón ploteado con la información sobre la línea.

“Ante la duda, siempre hay que llamar”

En cuanto a las acciones concretas que se llevaron a cabo sobre los 14.955 llamados que requirieron intervención directa entre enero y junio (ver infografía), la funcionaria expresó que no se procede siempre de la misma manera en todos los casos y que “hay dos elementos que ordenan las intervenciones: el consentimiento que la persona presta y los indicadores de riesgo que presenta el caso”. En ese sentido, describió que “no es lo mismo una persona que está aislada, con la persona más próxima su domicilio a 30 kilómetros, que una personas que vive en un edificio con gran cantidad de vecinos que en una situación de riesgo saben que está ahí y construye los canales posibles para sentirse acompañada”.

Consultada sobre posibles prejuicios o temores que pueden tener algunas personas para llamar al 144, Linares subrayó que “ante la duda siempre hay que llamar, la línea es un espacio de consulta, nadie va a juzgar a la persona, es un espacio confidencial, permite tener un diálogo de absoluta confianza, y las articulaciones locales dentro de municipios también se hacen de manera consentida”.

La funcionaria señaló que “cada caso es singular” y que “se trata de ayudar a la construcción de la autonomía de esa persona”, y en ese sentido suman las acciones que se llevan adelante desde el Estado como desde distintas organizaciones de la sociedad civil.

“Lo que proponemos es poder pensar que hay otro paradigma y no solo el camino de judicialización como única forma de construir o transitar un cese de la violencia, hay acompañamientos que tienen más que ver con la formación de redes, de entender que el aislamiento de las personas en situación de violencia no es una elección, sino que se trata de la construcción que hacen los agresores, para que esa situación se violencia se perpetúe, por eso hay que poder ampliar la mirada para pensar en un abordaje integral”, puntualizó, y añadió: “No se puede responsabilizar a la personas en situación de violencia de cortar con ese vínculo, sino que tiene que haber un proceso conjunto, no se trata de que vamos a empoderar a nadie sino de que vamos a ayudar a reconocer todas las capacidades que esa persona tiene y que producto de una situación de violencia pueden verse disminuidas, por lo que no las vemos como víctimas, sino como sujetas activas que están en un proceso de búsqueda de nuevas respuestas”.

Datos duros

De los datos sistematizados por el ministerio se desprende que entre enero y junio de 2020 hubo 55.715 comunicaciones al 144 en todo el país, de las cuales 73% correspondieron a consultan y 27% a intervenciones concretas. El 61% de las llamadas fueron realizadas en la provincia de Buenos Aires.

El 89% corresponde a la modalidad de violencia doméstica, mientras que el 98% de las personas que se comunicaron fueron mujeres. Como en la mayoría de las estadísticas, se desprende que el 92% de los agresores son varones. En el 44% de los casos, quien comete las agresiones es una expareja y casi en la misma proporción, 41%, quien agrede es la pareja actual de la persona. (DIB) AR