“VIVEN DEL ESTADO, ATORNILLADOS A ESE LUGAR” Y “TIENEN QUE HACER OBRAS TODOS LOS AÑOS, NO SÓLO LOS AÑOS IMPARES”, LAS DURAS CRÍTICAS DE TORIBIO AL OFICIALISMO

En una entrevista radial en el programa radial Punto y Aparte el concejal del Frente de Todos Leandro Toribio se refirió al anuncio realizado por el Intendente Javier Reynoso sobre un plan de viviendas. Destacó que durante la campaña del 2019, su espacio había generado seriamente una propuesta para construir viviendas y desde el oficialismo se dijo que eso pondría en riesgo las arcas municipales.

UNA PROPUESTA SERIA

“El espacio se preparó para gobernar, puso a disposición de los rivadavienses un plan estudiado, pensado y trabajado, la comunidad lo tomó como propio. Era básicamente la principal necesidad de la gente, las casas y el trabajo. Dos años después estamos orgullosos de que el Intendente haya visto este tema que tanto preocupa a la gente, estamos felices, al fin en Rivadavia el municipio se puso a pensar en un plan de viviendas” indicó el edil.

CHICANAS Y RELATORES DE LA REALIDAD

Toribio manifestó que desde el oficialismo constantemente usan chicanas para desvalorizar el rol de la oposición.

“Piden que desde la oposición no seamos meros relatores de la realidad, eso hace a la chicana, si algo tiene nuestro espacio son propuestas. Se nombra un funcionario a la noche, nosotros propusimos que sea por concurso” expuso sobre la designación de Alejandro Belfiori como Juez de Faltas.

“Cuando me conviene, quiero la propuesta, y cuando no me conviene la tiro a la basura” agregó.

EL DATO: Toribio dijo que en el presupuesto aprobado hace algunos días se destina al Programa de Vivienda Hogar $5 millones, respecto a lo anunciado por Reynoso, expuso, “si eso es un programa trabajado”.

1500 MILLONES

“Si con 1500 millones de pesos no le podes hacer la casa a la gente. No será que están cansados de gobernar, están cansados de gobernar y no pueden gestionar las necesidades de la gente que lo digan. Hace 10 días hubo una encuesta donde se preguntaba cuál era la principal necesidad de la gente. Sin hacer encuesta alguna se sabía que las necesidades más grandes son trabajo y vivienda” amplió

SUPERÁVIT

Durante el inicio de Sesiones Ordinarias en el Concejo Deliberante Reynoso manifestó que en 2020 el municipio tuvo un superávit de $60 millones.

“El superávit es gracias al esfuerzo del empleado municipal que no llegó a cubrir el costo de la inflación” detalló.

ATORNILLADOS AL PODER

“Éramos mentirosos que veníamos a fundir al municipio, que lo íbamos a dejar sin servicios. Las personas que trabajaron con nosotros volvieron a sus trabajos, quienes mintieron da la casualidad que viven del estado, atornillados a ese lugar. Este gobierno después de 24 años si iba a ganar las elecciones, no era necesario despilfarrar, no era necesario mentir tanto. Necesitamos un Intendente que haga las casas, la plata está, hay que redireccionar el presupuesto. Tienen que hacer obras todos los años, no sólo los años impares” culminó.