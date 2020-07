Compartir esta Noticia







Adelmar Funk, encargado de ECO América, habló sobre la situación que trascendió públicamente en las últimas horas sobre el festejo de cumpleaños de una de sus hijas donde hubo más de 20 personas y en donde intervino la policía por violarse el artículo 205 del Código Penal, referido a la cuarentena obligatoria.

«La vida en sociedad tiene reglas. No está bien lo que hicimos, uno debe obedecer las leyes. Eso no implica que no haya un motivo para que uno llegue a esta situación. Vivimos en una sociedad donde hay individuos que se manejan con cierta hipocresía. Estamos en Fase 5, puedo asegurar que en las redes sociales hay gente que se fotografiaba haciendo gala de que hacía lo que quería estando en Fase 1. Ayer pasé por la parquización de la vía y había una barrita de chicos con pelota de básquet, sin barbijo, sin distanciamiento social y no pasa nada en pleno día. Hubo montones de asados en Fase 1, lo que hicimos no está bien, pero lo otro era mucho peor, esto pasó y sigue pasando, ese mismo día habría otros eventos» dijo Funk

Al ser consultado sobre la situación a la que quedó expuesto por ser el responsable del domicilio donde se festejaba el cumpleaños, Funk expresó «me haré cargo de la pena. Esto fue organizado por dos madres (una de ellas la pareja de Funk) que se pusieron de acuerdo para que los chicos tengan un lugar controlado para tener una salida que hace meses no tienen».

Funk agregó que tuvo disidencias con una actuación que tuvo la policía, «se montó un show a medida de Crónica, con el pretexto de que no había iluminación la policía llevó a los chicos a la entrada del Vivero donde está todo iluminado y el domo. El lugar correcto donde se hizo la intervención fue en la oficina y boletería, donde había iluminación y donde si lo solicitaban se podían prender más luces».

NOTA RELACIONADA: ECO AMÉRICA: UN FESTEJO CON MÁS DE 20 PERSONAS HIZO QUE LA POLICÍA TOME INTERVENCIÓN

EL DATO: En otro trayecto de la entrevista Funk manifestó que la policía, los medios, funcionarios municipales, la Justicia tienen el conocimiento de que se producen reuniones pero que no se actúa de oficio. «Hay que actuar de oficio, si realmente estamos por la salud, corresponde, sino hay mucha hipocresía en esta cuestión. La Ley si no es pareja no es justa».

Sobre el final de la charla enfatizó «me disculpo con la comunidad de Rivadavia. A uno le genera bronca que esto no se termina nunca, pero por otro lado vienen camioneros de otros lugares y comen asados con gente de América. Ahí deberíamos poner el foco extremo, si en América no existe un caso de un vecino infectado no vamos a estar infectados. Va a llegar de afuera, sin lugar a dudas, no en los chicos que no tuvieron contacto con gente de afuera».

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA