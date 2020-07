VOLVER AL PUEBLO, UN ESCAPE EN TIEMPOS DE COVID-19

Compartir esta Noticia







Franco García y su novia Magalí Bernal, es una pareja de rivadavienses que se sometió a los controles correspondientes para poder sentir el cobijo del pueblo en medio de la pandemia por coronavirus.

El martes 23 de junio llegaron de madrugada a América donde desde los controles en la ruta los escoltaron hasta el departamento donde hoy en día pasan los 14 días de cuarentena obligatoria por venir de Capital Federal, una zona de circulación comunitaria del virus que tiene en vilo al mundo.

Desde ese momento, dos veces a la semana una enfermera del hospital pasa a controlarles la temperatura, a pesar de que se sometieron al test de COVID-19 y ambos dieron resultado negativo.

“Habíamos charlado hace un tiempo de venir a pasar la cuarentena para acá. No queríamos correr riesgo por si estábamos contagiados y éramos asintomáticos. El domingo del “Día del Padre” lo volvimos a evaluar, nos surgieron las ganas y realizamos todo lo que había que hacer por protocolo para poder venirnos” dijo Franco en una entrevista radial en el programa radial Punto y Aparte.

“El martes 23 a las 4 de la mañana cuando llegamos frenamos en el control policial en el acceso. Nos consultaron de dónde veníamos y dónde íbamos a hacer la cuarentena. Nos acompañaron en un móvil hasta el departamento. Desde ese momento no hemos salido. Es un control super necesario. No teníamos síntomas de nada, no estuvimos con nadie que tuviera el virus. Si bien nos cuidamos era imposible saber si teníamos el virus o no” dijo el joven de 30 años a quien le restan algunos finales para obtener el título de Analista en Sistemas.

EL DATO: Tanto Franco como Magalí continúan trabajando bajo la modalidad home office desde América. Él realiza testeos de software para una empresa de asistencia al viajero y ella es ingeniera biomédica y se desempeña en una firma que comercializa software médico.

