Walter Dreschers es un transportista de nuestra ciudad que el pasado miércoles 23 de marzo sufrió un grave accidente en el camino rural que va a la Escuela de Condarco en cercanías de la Ruta 33.

Allí el camión que conducía Dreschers chocó frontalmente con otro transporte y debido al impacto sufrió graves lesiones en su cadera y en la pierna izquierda. Fue derivado a Olavarría donde estuvo internado hasta ayer cuando fue trasladado nuevamente al Hospital de Rivadavia.

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte brindó su testimonio sobre lo sucedido.

“Antes que nada me gustaría agradecer a toda la gente que me ayudó, sobre todo a un oficial que en todo momento me acompañó mientras permanecí en el camión. También a mi patrón que siempre estuvo al pie del cañon” comenzó diciendo.

EL ACCIDENTE

“Vi que venía un camión de frente entonces bajé un cambio, iría a 40 kilómetros, cuando pasé la polvareda venia otra camión entonces bajé otro cambio. Cuando pasé la otra polvareda lo único que sentí fue un golpe y me tiró para atrás, quedé en la cama” comenzó contando.

“El camión quedó prendido entonces apagué el motor. Veo que algo corría y era aceite, gritaba que me sacaran y estaba apoyado en una pierna, en la que tenía sana. Veo que viene Cuello – el conductor del otro transporte – ensangrentado y le pido que corte la corriente, ya se veía el chisperio. Pasaron 15 minutos y vino este oficial que se quedó todo el tiempo conmigo” detalló.

Dreschers comentó que cuando vio el camión pensó, “volví a nacer, el camión no sirve más”.

EL DATO: Dreschers sufrió lesiones en la cadera, fémur, fractura de tibia y peroné y tobillo. Su recuperación demandará entre 10 y 12 meses.

