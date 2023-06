Compartir esta Noticia

Jorge Pablo Rosolén habló en Punto y Aparte luego ganar la grilla de Rivadavia Primero entre los precandidatos a concejales.

Con 981 votos Rosolén se impuso con claridad en la elección llevada a cabo en la Sociedad Española, en segundo lugar quedó Segundo Bertero. Entre los precandidatos a consejeros escolares se impuso Martín Marcaida.

“La grilla tiene diversos componentes, para la gente que ingresa a la política y para aquellos que tenemos cierta trayectoria. La política es conocimiento y reconocimiento de la comunidad, cuando entras a la política te das cuenta que no quizás no te conoce nadie, la gente no vota lo que no conoce” dijo Rosolén.

“Para los que tienen un poco más de trayectoria como yo, uno puede ver si se pierde el apoyo de la gente. Participé en 3 grillas, gané 2 y en una salí segundo, fue en 2013 cuando ganó Carlitos Aguirre” agregó.

“Voy a encabezar una lista con representatividad genuina de mi partido político, con legitimidad, democráticamente un sector de la comunidad me puso ahí” destacó.

