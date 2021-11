“VOY A LLEVAR AL SENADO EL PENSAR DEL VECINO DEL INTERIOR”

Compartir esta Noticia

Así lo indicó el senador electo por el Frente de Todos Juanci Martínez en una entrevista en el programa radial Punto y Aparte.

Fue anoche cuando se conocieron los resultados de la elección legislativa que permiten al rivadaviense acceder a la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires en representación de la cuarta sección electoral.

“Ahora estoy disfrutando con mi familia la oportunidad que se me dio, de ser senador electo. Ya desde anoche recibí todo el cariño de la gente, saludos de corazón para que me vaya bien. Tener esta oportunidad de ser senador luego de tantos años de lucha en la política, después de caernos siempre tuvimos la fuerza para seguir trabajando en lo que creemos que es necesario para que Rivadavia tenga una alternativa de gobierno” indicó.

“En lo personal hace 18 años que no ocupo cargos públicos, mi participación política no es por un cargo. Quiero agradecer especialmente a todos los que confían en mí sabiendo que no corremos con el caballo del comisario. Un agradecimiento especial a todos los que integraron la lista y que hicieron todo lo posible para que la gente nos acompañe, hay que atenerse a la voluntad popular, la gente apoyó fuertemente a la gestión local, tendremos que seguir trabajando y ver cómo revertir esto” agregó.

Durante la entrevista Martínez destacó el apoyo de su familia y brindó sentidas palabras para Ana Paula Sallaber, quien no pudo renovar su banca en el concejo.

“Es un dolor que Ana Paula no haya podido renovar, sabemos el compromiso que tiene, dejó todo para llegar pero en esta oportunidad se le dio a Fabio Aurnague, aprovecho para felicitar a María Carmona y a todos los concejales electos de Rivadavia Primero” mencionó.

En otro trayecto el senador electo se refirió a la campaña sucia de la que tuvo que ser víctima estas últimas semanas.

“Para ganar una elección no se necesita llegar a eso, no entiendo la agresión y el odio y las manifestaciones en redes y públicas, por el sólo hecho de militar, yo siempre he militado con gran responsabilidad” enfatizó.

Sobre la nueva función que desarrollará en el Senado desde el próximo 10 de diciembre manifestó “la política es una herramienta para mejorar la calidad e vida e la gente, mi paso por la política es para eso, poner mi grano de arena para buscar diálogo. Mi compromiso es trabajar por toda la zona, para mejorarle la vida a los vecinos”.

Además remarcó la importancia de que haya sido elegido para integrar la lista senadores del Frente de Todos para luego plasmar su ingreso al Senado, “el Frente de Todos ingresa 3 senadores en toda la provincia y uno de ellos soy yo que provengo de un distrito que representa poca cantidad de votos en lo electoral. Sergio Massa me hizo el reconocimiento de invitarme a participar, algo que no tenía previsto por una cuestión de salud”.

Martínez culminó diciendo “voy a llevar al Senado el pensar del vecino del interior, estamos alejados de la toma de decisiones, hoy Rivadavia va a tener un legislador donde se definen muchas cuestiones”.